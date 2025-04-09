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        Geosis Boluspor-Sakaryaspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Boluspor'a 3-1 yenilen Sakaryaspor'da teknik direktör İlker Püren, "İkinci yarıdaki isteğimizi ve arzumuzu eğer baştan ortaya koyabilseydik, buradan galibiyetle ayrılan taraf kesinlikle biz olurduk." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 23:16 Güncelleme: 09.04.2025 - 23:16
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        Geosis Boluspor-Sakaryaspor maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Boluspor'a 3-1 yenilen Sakaryaspor'da teknik direktör İlker Püren, "İkinci yarıdaki isteğimizi ve arzumuzu eğer baştan ortaya koyabilseydik, buradan galibiyetle ayrılan taraf kesinlikle biz olurduk." dedi.

        Püren, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, 4 oyuncunun sakatlığının kendilerini etkilerini söyledi.

        Mutlak galibiyet parolasıyla çıktıkları maçtan mağlubiyetle ayrıldıklarını belirten Püren, "Bugüne kadar bahanelere sığınmadık ancak hafta içi Kakuta'nın, yani çok önemli bir oyuncumuzun sakatlanıp 1-2 hafta aramızda olamaması, deplasmana gelirken Ozegovic'in iç yan bağlarında ufak bir rahatsızlığının olmasından dolayı bu maça çıkamaması, maç sabahı Nicolas Nkoulou'nun mide rahatsızlığıyla kadroda yer alamaması, maçın 9. dakikasında Ömer'in sakatlanıp oyundan çıkması ister istemez oyun kurgumuzu etkiledi. Karşılaşmanın ilk yarısındaki oyun dağınıklığın sebebi bundan kaynaklanıyor" diye konuştu.

        İkinci yarı oyuncu değişiklikleri yaptıklarını ve rakibe göre farklı bir oyun planı uyguladıklarını dile getiren Püren, "Maç sonu istatistiklerine baktığımız zaman yüzde 68'e yüzde 32'lik bir istatistik var. Ceza sahasına rakip 12 defa girdi. Biz ise 24 defa ceza sahasına girmemize rağmen maalesef sonucu alamadık. İlk yarı ve ikinci yarı farklı 2 oyun izledik. İkinci yarıdaki isteğimizi ve arzumuzu eğer baştan ortaya koyabilseydik, buradan galibiyetle ayrılan taraf kesinlikle biz olurduk." diye konuştu.

        -Boluspor cephesi

        Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise 3 hafta sonra kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        İlk yarı oyunu çok iyi kontrol ettiklerini, 2-0 öne geçtiklerini belirten Koşukavak, "Futbolda 2-0'lık skor çok güvenli bir skor değil. Rakibin beklentisi oluşuyor. Soyunma odasında planın nasıl işleyeceğine dair bazı değişiklikler yaptık ancak çok iyi anlatamadığımı düşündüğüm için kendimi suçlu buluyorum. İkinci yarı kendi alanımızda fazlasıyla aşağıda kaldık. 15-20 dakika rakibi çok fazla hücuma ittirdik. Bizim için problemli dakikalardı. Rakip de burada golü bulup, skor 2-1 olunca iştahlanıp, oyuna ortak olma içgüdüsüyle oynamaya başladı. Takımı tekrar öne taşımaya çalışsak da 3 haftadır kazanamayan takım psikolojik olarak geriye yaslanıyor." ifadelerini kullandı.

        Zor şartlarda maçlara çıktıklarını anlatan Koşukavak, "Şu anda 48 puana ulaştık ve Lig'de 48 puanlı takım sayısı 7 oldu. Şartlarımız gerçekten çok zor. Zor şartlar altında, elimizden geldiğince play-off mücadelesini sürdürmek istiyoruz. Oyuncularımla ne kadar gücümüz varsa sahaya yansıtacağız. İnşallah Allah muvaffak eder, başarırız." şeklinde görüş belirtti.

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