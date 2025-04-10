Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli klip hazırlandı
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü nedeniyle Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından video klip hazırlandı.
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü nedeniyle Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından video klip hazırlandı.
10 Nisan Polis Haftası nedeniyle hazırlanan klip sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Klipte İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin özverili çalışmaları anlatıldı.
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