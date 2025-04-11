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        Çorum'da Obruk Barajı Gölü'nün çevresi karla kaplandı

        Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki Obruk Barajı Gölü ve çevresini kaplayan ormanlık alan karla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 19:07 Güncelleme: 11.04.2025 - 19:11
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        Çorum'da Obruk Barajı Gölü'nün çevresi karla kaplandı
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        Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki Obruk Barajı Gölü ve çevresini kaplayan ormanlık alan karla kaplandı.

        İlçede gün boyu etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Aluçlu mevkisinde kar kalınlığı 11 santimetreye ulaştı.

        Kızılırmak Nehri üzerine kurulu Obruk Barajı'nın çevresindeki orman da beyaz örtüyle kaplandı.

        Kent merkezine 45 kilometre mesafedeki Obruk Barajı Gölü, doğal güzelliğiyle de ön plana çıkıyor.

        Çevresini saran çam ormanları sayesinde yeşil ve mavi tonların bir araya geldiği bölge, ziyaretçilerine yılın her mevsimi farklı güzellikler sunuyor.

        Yaklaşık 661 milyon metreküp su hacmine sahip baraj gölü, üzerini kaplayan sis bulutlarıyla güzel görüntüler oluşturdu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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