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        20 Yaş Altı Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası, Çorum'da devam ediyor

        Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Çorum'da düzenlenen 20 Yaş Altı Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası, devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 20:15 Güncelleme: 12.04.2025 - 20:15
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        20 Yaş Altı Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası, Çorum'da devam ediyor
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        Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Çorum’da düzenlenen 20 Yaş Altı Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası, devam ediyor.

        Çorum'daki yeni spor salonunda gerçekleştirilen şampiyonada, 60 kulüpten 350 sporcu madalya mücadelesi veriyor.

        55 kiloda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Mehmet Hanifi Sarp, 63 kiloda Konya Selçuklu Belediyesi'nden Hacı Ahmet Altan, 72 kiloda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden İbrahim Özdemir, 82 kiloda Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Bünyamin Özcan, 97 kiloda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Özkan Mete birinci oldu.

        Müsabakalar sonucu dereceye giren sporculara ödülleri Çorum Belediye Başkan Yardımcısı ve Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı İsmail Yağbat ile İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Demirkıran tarafından verildi.

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