20 Yaş Altı Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası, Çorum'da sona erdi

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Çorum’da düzenlenen 20 Yaş Altı Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası, sona erdi.

Çorum'daki yeni spor salonunda gerçekleştirilen şampiyonada, 60 kulüpten 350 sporcu madalya mücadelesi verdi.

Şampiyonada İstanbul Büyükşehir Belediyesi 180 puanla şampiyon oldu. Ankara ASKİ Spor Kulübü 77 puanla ikinci, Konya Büyükşehir Belediyesi de 72 puanda üçüncü sırada yer aldı.

60 kiloda Ankara TEİAŞ'tan Ömer Altaş, 67 kiloda Bursa Büyükşehir Belediyesinden Abdullah Keskin, 77 kiloda İstanbul Büyükşehir Belediyesinden İbrahim Hayri Aydemir, 87 kiloda Ankara ASKİ Spor Kulübünden Alperen Berber ve 130 kiloda Ankara ASKİ Spor Kulübünden Cemal Yusuf Bakır şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyonada ayrıca Alperen Berber en teknik sporcu, İbrahim Özdemir en centilmen sporcu ve Çelebi Bayır en centilmen antrenör seçildi.

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı İsmail Yağbat, İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Demirkıran tarafından verildi.