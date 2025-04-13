Ahlatcı Çorum FK-Manisa FK maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Manisa FK’yi 3-2 yenen Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Tuncay Şanlı, "Bugün kazanmak değerliydi, önemliydi. Yukarıya tutunma adına içeride kaybetmememiz gerekiyordu." dedi.

Şanlı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Çorum FK'ye geldiğinden beri bütün maçların stresli ve heyecanlı geçtiğini söyledi.

Bugün de heyecan seviyesi yüksek bir karşılaşmayı galibiyetle tamamladıklarını belirten Şanlı, "1-0 geride başladık maça. Aslında konsantrasyonumuz üst seviyedeydi. 1-0 geriye düştükten sonra reaksiyonumuz, coşkumuz önemliydi. İkinci yarıda rakibimiz 4'lüye döndü. Biraz orta sahada eksik kaldık. Hemen hamleler yaptık. 3-1'e geldikten sonra oyun çok rahat görünüyordu ama bu oyun ciddi bir oyundur. Ciddiye almadığınız zaman cezayı hemen keserler." diye konuştu.

Takımdan ve futbolculardan memnun olduğunu dile getiren Şanlı, "Takımın mücadelesinden, birliğinden, aynı düşüncede sahada olmasından son derece memnunuz. Bugün kazanmak değerliydi, önemliydi. Yukarıya tutunma adına içeride kaybetmememiz gerekiyordu. Bazı hatalarımız eksiklerimiz var ama süremiz çok az. Bu konsantrasyonla oyunumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

-Manisa FK cephesi Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın ise mağlubiyetten ötürü üzgün olduklarını söyledi. Maça iyi hazırlandıklarını belirten Taşkın, "Çok üzgünüz. Buraya puan veya puanlar için gelmiştik. Maça golle başladık fakat haftalardan beri, sezon başından beri gelen gol yeme hastalığımız var maalesef. Çok çabuk, çok kolay gol yiyoruz. Biz rakiplerimiz kadar kolay goller atamıyoruz. Sinekten yağ çıkartarak pozisyona giriyoruz ve onları değerlendiriyoruz. Deplasmanda Çorum takımına karşı 2 tane gol atıyorsun ve 3-2 mağlup oluyorsun. Üzgünüz." ifadelerini kullandı. Lig sıralamasında tehlikeli bölgede yer aldıklarına dikkati çeken Taşkın, "Ateş hattının içindeyiz. 4 hafta var. Haftaya Ankaragücü ile final yapacağız anlaşılan. Yani yenmekten başka çaremiz kalmadı. Zor günler geçiriyoruz. Çorum FK, oturmuş bir kadroya sahip. Ne oynadığını, ne yaptığını bilen bir takım. Aslında onların da çok defosu vardı, zayıf gördüğümüz yerleri vardı. Bunları kullanabilirdik." değerlendirmesinde bulundu.