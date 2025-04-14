Çorum'da yem karma makinesine düşen kişi hayatını kaybetti
Çorum'un Alaca ilçesinde yem karma makinesine düşen kişi yaşamını yitirdi.
Çorum'un Alaca ilçesinde yem karma makinesine düşen kişi yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, Akçaköy köyünde Ali Çetik (43), yem karma makinesini yıkadığı sırada makinenin tambur bölümüne düştü.
İhbar üzerine köye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Çetik'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan Çetik'in cenazesi, Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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