Mecitözü'nde "muhtarlar toplantısı" yapıldı

Toplantıda ayrıca, ilçedeki köy ve mahallelerin genel güvenlik durumu, altyapı çalışmaları, eğitim, sağlık ve din hizmetler gibi konular görüşüldü.

Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

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