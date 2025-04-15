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        Mecitözü'nde "muhtarlar toplantısı" yapıldı

        Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 13:44 Güncelleme: 15.04.2025 - 13:44
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        Mecitözü'nde "muhtarlar toplantısı" yapıldı
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        Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Nayman, Mecitözü Yatılı Bölge Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.

        Toplantıda ayrıca, ilçedeki köy ve mahallelerin genel güvenlik durumu, altyapı çalışmaları, eğitim, sağlık ve din hizmetler gibi konular görüşüldü.

        Nayman, toplantıya katılan muhtarlara teşekkür ederek, sorunların çözümünde muhtarlarla birlikte hareket etmeye devam edeceklerini söyledi.

        Toplantıda DSİ Bölge Müdürlüğü görevlilerince arazi toplulaştırma konusunda muhtara bilgi verildi.

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