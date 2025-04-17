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        Çorum'da son kullanma tarihi geçmiş 4 bin 200 şişe şalgam imha edildi

        Çorum'da iş yerinin deposunda bulunan son kullanma tarihi geçmiş 4 bin 200 şişe şalgam, zabıta ekiplerince imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 16:49 Güncelleme: 17.04.2025 - 16:49
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        Çorum'da son kullanma tarihi geçmiş 4 bin 200 şişe şalgam imha edildi
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        Çorum'da iş yerinin deposunda bulunan son kullanma tarihi geçmiş 4 bin 200 şişe şalgam, zabıta ekiplerince imha edildi.

        Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir iş yeri sahibi, deposunda bulunan son kullanma tarihi geçmiş şalgamların imha edilmesi için Çorum Belediyesine başvurdu.

        Zabıta Müdürlüğü ekipleri, depodaki 4 bin 200 şişe şalgamı teslim alarak uygun bölgede imha etti.

        Zabıta Müdürü İrfan Göyhan, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşımı için yoğun çaba sarf ettiklerini bildirdi.

        Denetimlerin ardından esnafın artık daha duyarlı davrandığını belirten Göyhan, "İş yerlerine ve marketlere yaptığımız denetimler ve ağır yaptırım cezaları esnafımızı ve iş yeri sorumlularımızı daha dikkatli davranmaya sevk etti. Bir iş yeri ilgilisi Alo 153 Zabıta hattımızı arayarak deposunda tarihi geçmiş ürünler olduğunu belirtti. Ekiplerimizce yaptığımız inceleme sonrasında 4 bin 200 şişe şalgamın tarihinin geçtiğini tespit ettik. Ekiplerimizce tarihi geçmiş ürünlerin imha işlemi gerçekleştirildi. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak için denetimlerimiz aralıksız devam edecek." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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