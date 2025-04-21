Çorum FK'den Amed Sportif Faaliyetler maçında yaşananlarla ilgili açıklama

Çorum Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'de Amed Sportif Faaliyetler ile oynanan maçta futbolcuları Burak Süleyman'ın tepkisinin savunulacak bir yanının olmadığını, tribünden futbolcuya yanıcı ve yakıcı madde atılmasının da kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, üç sezondur aynı ligde mücadele eden iki takımın her maçta birbirlerini nezaketle karşıladığı, Çorum ile Diyarbakır arasında dostluk köprüsü kurulduğu vurgulandı.

Ligin 35. haftasında Diyarbakır Stadı'nda oynanan ve ev sahibi ekibin 1-0 kazandığı maçta kırmızı-siyahlı ekibin güzel bir şekilde ağırlandığı belirtilen açıklamada, "Maç öncesinde her zamanki gibi güzel karşılanmış olmamıza rağmen üzülerek gördük ki Çorum ile Diyarbakır arasında oluşan bu dostluk köprüsü belirli bir grubu rahatsız etmiş ve provokatörler sahneye çıkmıştır. Belirli bir grubun yaptığını tüm Diyarbakır halkına mal etmek haksız bir tutum olur. Tribünlerin bir bölümünden atılan yabancı ve yanıcı maddelerle oyuncumuz Burak Süleyman yaralanmış ve o anlık bir eylemle tepkisini ortaya koymuştur. Ne yazık ki bu tür olayların yıllardır belirli dönemlerde yaşanmış olması manidar bir durumdur. Allah muhafaza, atılan o yabancı-yanıcı madde futbolcumuzun bacağı yerine gözüne gelmiş olsaydı çok acı bir durum ortaya çıkacak, bugün çok farklı şeyler konuşuyor olacaktık." denildi.