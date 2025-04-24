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        Çorum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Çorum'un Osmancık ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 13:27 Güncelleme: 24.04.2025 - 13:27
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        Çorum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Çorum'un Osmancık ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığı, ilçede uyuşturucu ticareti yapmak üzere il dışından uyuşturucu madde getirdikleri ihbarı üzerine M.U. ve F.Ö'yü takibe aldı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, zanlıların bulunduğu otomobil, ilçe girişinde durduruldu.

        Araçta yapılan aramada 500 uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 60 bin lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri Osmancık Adliyesinde çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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