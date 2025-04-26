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        Çorum'da 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında

        Çorum'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 10:02 Güncelleme: 26.04.2025 - 10:02
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        Çorum'da 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında
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        Çorum'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Talha M. idaresindeki 19 AAZ 673 plakalı otomobil, Üçtutlar Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi'nde Semih B'nin kullandığı 05 ADL 658 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan Uğur D. yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Uğur D'nin belinde kırık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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