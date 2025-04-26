Çorum'da 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında
Çorum'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Çorum'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Talha M. idaresindeki 19 AAZ 673 plakalı otomobil, Üçtutlar Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi'nde Semih B'nin kullandığı 05 ADL 658 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan Uğur D. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Uğur D'nin belinde kırık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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