Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 14:15 Güncelleme: 01.05.2025 - 14:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        Cemil K. idaresindeki 19 KT 822 plakalı otomobil, Alaca-Zile kara yolu Çöplü mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan Sevgi K, Fatma E. K. ve yabancı uyruklu El Mostafa Essoulı, Amina Saddoukı, Azıza Essoulı yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Öküz arabacıları grevi
        Öküz arabacıları grevi
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Zanlı 14 yaşında... Kadın komşusunun boğazını kesti!
        Zanlı 14 yaşında... Kadın komşusunun boğazını kesti!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Kayınvalidesini bıçaklayıp öldürdü! Katil damat!
        Kayınvalidesini bıçaklayıp öldürdü! Katil damat!
        "Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız"
        "Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız"
        İşçi Ajda Pekkan
        İşçi Ajda Pekkan
        Derbi yerli, goller yabancı!
        Derbi yerli, goller yabancı!
        Köstebek tabancasıyla gelen trajik son!
        Köstebek tabancasıyla gelen trajik son!
        Esad rejimi devrildikten sonra kaç Suriyeli evine döndü?
        Esad rejimi devrildikten sonra kaç Suriyeli evine döndü?
        Beşiktaş, derbide 20 yıl sonra duble peşinde!
        Beşiktaş, derbide 20 yıl sonra duble peşinde!
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        78 canın ölüm nedeni 'grill plate' ızgaraymış!
        78 canın ölüm nedeni 'grill plate' ızgaraymış!
        40 yıl sonra doktor oldu
        40 yıl sonra doktor oldu
        Halı sahada kalbi durdu! 12 gün sonra...
        Halı sahada kalbi durdu! 12 gün sonra...
        Gergin gece
        Gergin gece
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        "İlişkimiz gayet yolunda"

        Benzer Haberler

        Çorum'da "Arkeoloji ve Sanat" sergisi açıldı
        Çorum'da "Arkeoloji ve Sanat" sergisi açıldı
        Çorum'da çiftçilere 140 bin çilek fidesi dağıtıldı
        Çorum'da çiftçilere 140 bin çilek fidesi dağıtıldı
        Mecitözü Kaymakamı Nayman, başarılı sporcuyu ödüllendirdi
        Mecitözü Kaymakamı Nayman, başarılı sporcuyu ödüllendirdi
        Çorum'da polise mukavemet gösteren 3 kişi gözaltına alındı
        Çorum'da polise mukavemet gösteren 3 kişi gözaltına alındı
        Çorum'da bir kişi evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğradı
        Çorum'da bir kişi evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğradı
        Kontrolden çıkan okul servisi apartmana çarptı: 2 öğrenci yaralandı
        Kontrolden çıkan okul servisi apartmana çarptı: 2 öğrenci yaralandı