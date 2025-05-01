Çorum'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Cemil K. idaresindeki 19 KT 822 plakalı otomobil, Alaca-Zile kara yolu Çöplü mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Sevgi K, Fatma E. K. ve yabancı uyruklu El Mostafa Essoulı, Amina Saddoukı, Azıza Essoulı yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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