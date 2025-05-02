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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Çorum'da konuştu:

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Türkiye'de seçimlere girme hakkına sahip siyasi partilerden biriyiz. Bu nedenle hukuken yarın seçim olsa biz hazırız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 14:39 Güncelleme: 02.05.2025 - 14:39
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Çorum'da konuştu:
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Türkiye'de seçimlere girme hakkına sahip siyasi partilerden biriyiz. Bu nedenle hukuken yarın seçim olsa biz hazırız." dedi.

        Babacan, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (ÇESOB) düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Bir gazetecinin Türkiye'de erken seçim yapılacağı yönündeki iddialarla ilgili düşüncesini sorması üzerine Babacan, erken seçim kararı alma yetkisinin cumhurbaşkanında olduğunu ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çoğunluğunun oyu ile alınabileceğini bildirdi.

        Meclis'te erken seçim kararı alınabilmesi için iktidar ve muhalefetin birlikte karar vermesi gerektiğini dile getiren Babacan, "Şu anda iktidar 'Benim daha 2 yılım bile dolmadı, niye seçime gidip de elimdeki gücü tehlikeye atayım' diye düşünüyor olabilir. Ancak bu seçim baskısı gittikçe çoğalacaktır. Seçimin ne gün olacağını tahmin etmeye çalışmaktansa, bizim görevimiz her an seçim olacakmış gibi hazır olmaktır. DEVA Partisi olarak bizim yapmamız gereken her an seçim olacakmış gibi hazır olmak." diye konuştu.

        DEVA Partisi olarak 2. Olağan Büyük Kongre'yi yaptıklarını hatırlatan Babacan, "Türkiye'de seçimlere girme hakkına sahip siyasi partilerden biriyiz. Bu nedenle hukuken yarın seçim olsa biz hazırız." şeklinde konuştu.

        Babacan, toplantıda ÇESOB Başkanı Necati Gür ve meslek odalarının yöneticilerinin sorun ve taleplerini dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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