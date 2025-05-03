Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı

Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulundu.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ulukavak Mahallesi Mavral Sokak'ta Adem Ö. (43) ile kimlikleri öğrenilemeyen iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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