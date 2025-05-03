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        Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı

        Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 23:07 Güncelleme: 03.05.2025 - 23:19
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        Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı
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        Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

        Ulukavak Mahallesi Mavral Sokak'ta Adem Ö. (43) ile kimlikleri öğrenilemeyen iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Adem Ö., tabanca ile bacağından vurularak yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulundu.

        Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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