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        Hitit Üniversitesinde "yapay zeka" uzmanları yetiştirilecek

        Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde "Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri" ile "Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi" bölümlerinin açılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 13:01 Güncelleme: 07.05.2025 - 13:01
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        Hitit Üniversitesinde "yapay zeka" uzmanları yetiştirilecek
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        Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde "Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri" ile "Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi" bölümlerinin açılacağı bildirildi.

        Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Hitit Üniversitesinin yeni açılacak 2 bölümle dijital geleceğin ihtiyaç duyduğu uzmanları yetiştireceği vurgulandı.

        Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde "Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri ile "Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi" bölümlerinin açılmasının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından uygun görüldüğü belirtilen açıklamada, "Açılan yeni bölümlerle Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecine katkı sağlanması ve bilişim alanında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi hedefleniyor." ifadelerine yer verildi.

        Hitit Üniversitesinin "Makine ve İmalat Teknolojileri" alanında ihtisaslaşan bir üniversite olduğuna dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Hitit Üniversitesi bu kapsamda orta ve yüksek teknolojiye geçiş, iletişim teknolojileri ve dijital dönüşüm, girişimcilik ile finansal ve insan kaynaklarının etkin kullanımı olmak üzere dört temel bileşende çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda yeni açılan Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi ile Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri bölümleriyle üniversitenin ihtisaslaşma hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmaları desteklemenin yanı sıra, Türkiye’nin dijital dönüşüm ve yüksek teknolojiye geçiş hamlelerine katkı sağlanması amaçlanıyor."

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