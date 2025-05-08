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        Çorum'da çocuklara trafik kuralları anlatıldı

        Çorum'da, Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 19:39 Güncelleme: 08.05.2025 - 19:39
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        Çorum'da çocuklara trafik kuralları anlatıldı
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        Çorum'da, Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen etkinlik kapsamında açılan stantlarda öğrenciler, trafik kuralları ve trafik güvenliği konusunda bilgilendirildi.

        Çorum Valisi Ali Çalgan, polis ve jandarma trafik ekiplerinin araçları ile uygulamalarda kullandıkları malzemelerin de tanıtıldığı programda, sürücü ve sürücü adaylarına trafik kurallarını hatırlatmak, farkındalık oluşturmak için bu tür etkinliklerin yapıldığını ifade etti.

        "Kurulan her stantta ibret verici şeylerle karşılaşıyoruz." diyen Çalgan, şunları söyledi:

        "Çok ilgili görünmeyen kara yolları standında trafik işaret ve uyarı levhalarının bir kısım sorumluluk duygusu az olan vatandaşlarımız tarafından tahrip edildiğini, zarar verildiğini gördük. Uyarı ikaz levhalarının öneminden tutun, hız limitlerine uyulması, diğer sürücülerin haklarının gözetilmesi, dikkatli araç kullanılması yönünde ne gerekiyorsa o konuda bilgilendirmeler yapılmakta. Bu konu toplumumuz için son derece önemli. Söylendiğinde tüyler ürperten nahoş hastalıkların bu toplumda yarattığı kayıplardan daha çok kayıpları trafik terörüne vermekteyiz. Devletimiz her konuda olduğu gibi bu konuda da büyük gayret göstermekte. Trafik kazalarının az olması, bundan doğan zararların en aza indirilmesi, maddi manevi kayıpların aza indirilmesi için çaba gösteriyor."

        Trafik kazalarının azalmasında en büyük etkiyi sürücü davranışlarının yaratacağını dile getiren Çalgan, 'Bir kural, bir ömür' mottosu ile sürücülerden trafik kurallarına mutlaka uymalarını istedi.

        Etkinlik çerçevesinde, motosiklet kullanan gençlere kask verildi, yılın sürücülerine plaket ve hediyeler takdim edildi.

        Trafik standında el broşürü ve kampanya içerikleri dağıtılırken, çocuklara da çeşitli hediyeler verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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