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        Çorum'da polisin dur ihtarına uymayan sürücüye 53 bin 200 lira ceza

        Çorum'da polisin dur ihtarına uymayarak aracıyla kaçan ve kaldırıma çıkarak duran sürücüye, 53 bin 200 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 22:43 Güncelleme: 08.05.2025 - 22:43
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        Çorum'da polisin dur ihtarına uymayan sürücüye 53 bin 200 lira ceza
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        Çorum’da polisin dur ihtarına uymayarak aracıyla kaçan ve kaldırıma çıkarak duran sürücüye, 53 bin 200 lira para cezası uygulandı.

        A.İ, 16 AIF 605 plakalı otomobiliyle Bahçelievler Mahallesi Çamlık Caddesi'nde uygulama yapan trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

        Polis kovalamacası sırasında kaldırıma çıkan sürücü, polis ekiplerince yakalandı.

        Ekiplerce yapılan kontrolde ehliyetsiz ve 1,96 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye alkollü araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan 53 bin 200 lira ceza uygulandı.

        Sürücü, ifade işlemleri için polis merkezine götürülürken, araç ise polis ekiplerinin yardımıyla kaldırımdan indirilerek sürücünün bir yakınına teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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