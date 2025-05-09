Dodurga Gençlik Kupası'nda İlçe Jandarma şampiyon oldu

Çorum'un Dodurga ilçesinde düzenlenen Gençlik Kupası Futbol Turnuvası'nda İlçe Jandarma şampiyon oldu.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Dodurga Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce organize edilen turnuvaya 6 takım katıldı.

Dodurga Gençlik Merkezi'ndeki halı sahada düzenlenen turnuvanın finalinde Milli Eğitim Gücü'nü 6-1 yenen İlçe Jandarma şampiyon oldu.

Turnuvada Gece Yıldızları'nı 3-2 yenen Esentepe Rüzgarı ise üçüncü oldu.

Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, Dodurga Kaymakamı Bilge Yıldırım, Oğuzlar Kaymakamı Tayfun Yılmaz, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ve siyasi partilerin temsilcileri tarafından verildi.

Belediye Başkanı, Çetinkaya, törende yaptığı konuşmada, derece alan takımları tebrik ederek, organizasyona katılan sporculara teşekkür etti.

Spor yapmanın önemine değinen Çetinkaya, "Sporla büyüyen gençlerimizle gurur duyuyor, nice güzel organizasyonlarda buluşmayı diliyorum." dedi.