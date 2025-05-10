Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        İskilip Kaymakamı Polat başarılı güreşçileri kabul etti

        İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Genç Kadınlar Güreş Okul Sporları Türkiye Finallerinde dereceye giren sporcuları makamında ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 13:48 Güncelleme: 10.05.2025 - 13:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        İskilip Kaymakamı Polat başarılı güreşçileri kabul etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Genç Kadınlar Güreş Okul Sporları Türkiye Finallerinde dereceye giren sporcuları makamında ağırladı.

        Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Polat, ziyarette, Rize’de 26-28 Nisan'da Rize’de düzenlenen Genç Kadınlar Güreş Okul Sporları Türkiye Şampiyonasında 65 kiloda Türkiye şampiyonu olan Özdenur Özmez ve 57 kiloda Türkiye ikincisi olan kardeşi Esma Özmez'i tebrik etti.

        Özmez kardeşlerin elde ettikleri başarıyla İskilip'i gururlandırdıklarını belirten Polat, başarılarının devam etmesini temenni etti.

        Ziyarete sporcuların eğitim gördüğü Sultan Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Merve Akay Biçer ve güreş antrenörü Adem Uysal da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Pakistan: Hindistan durursa biz de dururuz!
        Pakistan: Hindistan durursa biz de dururuz!
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        Adana'da kan donduran olay! Çöpten çıktı... Çocuğa ait kafatası!
        Adana'da kan donduran olay! Çöpten çıktı... Çocuğa ait kafatası!
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Met Gala'nın teması Black Dandyism nedir, ne değildir?
        Met Gala'nın teması Black Dandyism nedir, ne değildir?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Bir ay yaklaşamayacak
        Bir ay yaklaşamayacak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        25 dakika kuralı ile ertelemeye son!
        25 dakika kuralı ile ertelemeye son!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        Mourinho'dan "Kalacak mısın?" sorusuna tepkili cevap!
        Mourinho'dan "Kalacak mısın?" sorusuna tepkili cevap!

        Benzer Haberler

        Sungurlu Belediyesi Anneler Günü'nü "anne sözleri"nin yer aldığı afişlerle...
        Sungurlu Belediyesi Anneler Günü'nü "anne sözleri"nin yer aldığı afişlerle...
        Çorum'da çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı
        Çorum'da çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı
        Çorum'da 4 gündür kayıp olan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
        Çorum'da 4 gündür kayıp olan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
        Çorum Yeşilay'dan kadınlara yönelik taş tozu saksı yapım atölyesi
        Çorum Yeşilay'dan kadınlara yönelik taş tozu saksı yapım atölyesi
        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Çorum'da "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi
        Çorum'da "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi