Çorum'da atletizm sahasına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Çorum'da yoldan çıkarak atletizm sahasına düşen otomobildeki aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Çorum’da yoldan çıkarak atletizm sahasına düşen otomobildeki aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Süleyman T. (47) idaresindeki 06 FKT 72 otomobil, Akkent Mahallesi'nde yoldan çıkarak yaklaşık 6 metre yükseklikten Akkent TOKİ Atletizm Sahası’na düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü, eşi Emine A. (38) ve kızı E. A. (5), sıkıştıkları yerden Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.