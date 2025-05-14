Çorum'da otomobilden hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı
Çorum'da bir otomobilden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 16 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.
Çorum'da bir otomobilden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 16 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.
Mimarsinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde devriye gezen polis ekipleri, 10. Cadde'de bir kişiyi E.K'ye ait otomobilin parçalarını sökerken suçüstü yakaladı.
Üzerinden iki farklı kimlik çıkan şüphelinin yapılan GBT sorgusunda A.T.B. olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan şüpheli, ifade işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.
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