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        Çorum'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Çorum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 07:39 Güncelleme: 15.05.2025 - 07:39
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        Çorum'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Çorum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylemlerini tespit ve deşifre etmek amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, örgüte üye oldukları belirlenen Irak uyruklu F.A.K.A.B. (41) ve R.M.M. (32), takibe alındı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, zanlılar Kale Mahallesi'nde kaldıkları evde gözaltına alındı.

        Şüpheliler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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