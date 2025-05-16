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        GÜNCELLEME - Çorum'da çalıntı araçla drift atarken yakalanan 4 kişi tutuklandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde çalıntı araçla drift atan ve polis kovalamacasıyla yakalanan 4 genç tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 20:33 Güncelleme: 16.05.2025 - 20:33
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        GÜNCELLEME - Çorum'da çalıntı araçla drift atarken yakalanan 4 kişi tutuklandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde çalıntı araçla drift atan ve polis kovalamacasıyla yakalanan 4 genç tutuklandı.

        Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, içinde A.E. (16), M.B. (17), N.K. (15) ve A.E'nin (16) bulunduğu 19 ADP 161 plakalı otomobilin drift yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Ankara Caddesi üzerinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil, kovalamaca sonucu Çorum Caddesi'nde durduruldu.

        Araçta bulunan 4 genç, gözaltına alındı.

        Yapılan incelemede otomobilin düz kontak yöntemiyle Çorum merkezden çalındığı belirlendi.

        Çocuk Büro Amirliğine götürülen şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

        Alaca Adliyesine sevk edilen 4 zanlı, "hırsızlık" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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