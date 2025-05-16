GÜNCELLEME - Çorum'da çalıntı araçla drift atarken yakalanan 4 kişi tutuklandı
Çorum'un Alaca ilçesinde çalıntı araçla drift atan ve polis kovalamacasıyla yakalanan 4 genç tutuklandı.
Çorum'un Alaca ilçesinde çalıntı araçla drift atan ve polis kovalamacasıyla yakalanan 4 genç tutuklandı.
Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, içinde A.E. (16), M.B. (17), N.K. (15) ve A.E'nin (16) bulunduğu 19 ADP 161 plakalı otomobilin drift yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ankara Caddesi üzerinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil, kovalamaca sonucu Çorum Caddesi'nde durduruldu.
Araçta bulunan 4 genç, gözaltına alındı.
Yapılan incelemede otomobilin düz kontak yöntemiyle Çorum merkezden çalındığı belirlendi.
Çocuk Büro Amirliğine götürülen şüphelilerin işlemleri tamamlandı.
Alaca Adliyesine sevk edilen 4 zanlı, "hırsızlık" suçundan tutuklandı.
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