GÜNCELLEME - Çorum'da çalıntı araçla drift atarken yakalanan 4 kişi tutuklandı

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, içinde A.E. (16), M.B. (17), N.K. (15) ve A.E'nin (16) bulunduğu 19 ADP 161 plakalı otomobilin drift yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

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