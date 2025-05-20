Çorum'da hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara'da çeşitli mahkemelerce hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.K'nin, saklanmak üzere Çorum'un Kalehisar köyüne gittiği bilgisi üzerine harekete geçti.

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