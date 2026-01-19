Çorum'da çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.



M.A. yönetimindeki DY 464 plakalı otomobil, Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde İ.K. idaresindeki 19 HD 266 plakalı otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücüler ile U.A. ve A.A. yaralandı.





Araçta sıkışan yaralılardan İ.K, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı. İ.K'nin sürücü belgesinin olmadığı öğrenildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.



