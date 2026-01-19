Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum FK, Sarıyerspor maçı hazırlıklarına başladı

        Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında 25 Ocak Pazar günü deplasmanda SMS Grup Sarıyerspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 20:57 Güncelleme: 19.01.2026 - 20:57
        Çorum FK, Sarıyerspor maçı hazırlıklarına başladı
        Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında 25 Ocak Pazar günü deplasmanda SMS Grup Sarıyerspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.


        Ligde oynadığı son maçta evinde Adana Demirspor'u 4-1 yenen Çorum FK'de futbolculara verilen 2 günlük izin sona erdi.


        Oyuncular, kulüp tesislerinde toplanarak Sarıyerspor maçı hazırlıklarına başladı.

        Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki idmanda futbolcular, salonda aktivasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 rondo ile aerobik koşu çalışmaları gerçekleştirdi.

        Kırmızı-siyahlı ekip, SMS Grup Sarıyerspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

