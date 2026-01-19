Habertürk
Habertürk
        Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli yakalandı

        Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli yakalandı

        

        Giriş: 19.01.2026 - 19:41 Güncelleme: 19.01.2026 - 19:41
        
        Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 32 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 12-19 Ocak tarihleri arasında çalışma gerçekleştirildi.

        Kent genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda uygulama yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheliyi yakaladı.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 14'ü emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 18'i serbest bırakıldı.

        Öte yandan, kayıp ihbarı yapılan 2 kişinin de bulunarak ailelerine teslim edildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

