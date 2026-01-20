Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'da "Eğitim Birimi" süreci başladı

        Çorum Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren bir firmanın bünyesinde "Eğitim Birimi" oluşturulmasına yönelik süreç başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 11:12 Güncelleme: 20.01.2026 - 11:12
        Çorum'da "Eğitim Birimi" süreci başladı
        Çorum Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren bir firmanın bünyesinde "Eğitim Birimi" oluşturulmasına yönelik süreç başlatıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün görüşleri doğrultusunda yürütülecek uygulamayla öğrencilerin beceri eğitimi ve staj süreçlerini işletme ortamında, planlı ve güvenli şekilde sürdüreceği belirtildi.

        Açıklamada, eğitim üretim bütünlüğünü güçlendiren modelin, ahilik kültürünün köklü değerlerini günümüz mesleki eğitim anlayışıyla buluşturduğu vurgulanarak, "Bu iş birliğiyle öğrencilerimizin mesleki yeterliliklerini yerinde öğrenme anlayışıyla geliştirmeleri hedeflenmektedir" ifadesine yer verildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

