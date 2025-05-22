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        Çorum'da triportörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

        Çorum'un Dodurga ilçesinde devrilen triportördeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 17:24 Güncelleme: 22.05.2025 - 17:24
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        Çorum'da triportörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
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        Çorum'un Dodurga ilçesinde devrilen triportördeki 2 kişi yaralandı.

        Fatma B'nin kullandığı 19 ADH 590 plakalı triportör, Dodurga-Osmancık kara yolu Kırklar mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile triportörde bulunan Safiye D. yaralandı.

        Yaralılardan Fatma B, sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesine, Safiye D. ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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