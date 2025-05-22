Çorum'da triportörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Çorum'un Dodurga ilçesinde devrilen triportördeki 2 kişi yaralandı.
Çorum'un Dodurga ilçesinde devrilen triportördeki 2 kişi yaralandı.
Fatma B'nin kullandığı 19 ADH 590 plakalı triportör, Dodurga-Osmancık kara yolu Kırklar mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile triportörde bulunan Safiye D. yaralandı.
Yaralılardan Fatma B, sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesine, Safiye D. ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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