Alaca'da Gazze halkı için kermes açıldı

Alaca Kaymakamı Engin Tok, Belediye Başkanı Şerif Arslan, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, AK Parti Çorum İl Koordinatörü Ozan Gülaçtı, kermesi ziyaret ederek alışveriş yaptı.

AK Parti Alaca Kadın Kolları Başkanlığı, MHP Alaca Kadın Kolları Başkanlığı ve Kızılay Alaca Şubesince, Cumhuriyet Meydanı'nda açılan kermeste gıda ve giyim ürünleri satışa sunuldu.

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