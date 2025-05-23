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        Alaca'da Gazze halkı için kermes açıldı

        Çorum'un Alaca ilçesinde İsrail'in saldırılarından etkilenen Gazze halkı için yardım kermesi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 08:23 Güncelleme: 23.05.2025 - 08:55
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        Alaca'da Gazze halkı için kermes açıldı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde İsrail'in saldırılarından etkilenen Gazze halkı için yardım kermesi düzenlendi.

        AK Parti Alaca Kadın Kolları Başkanlığı, MHP Alaca Kadın Kolları Başkanlığı ve Kızılay Alaca Şubesince, Cumhuriyet Meydanı'nda açılan kermeste gıda ve giyim ürünleri satışa sunuldu.

        Alaca Kaymakamı Engin Tok, Belediye Başkanı Şerif Arslan, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, AK Parti Çorum İl Koordinatörü Ozan Gülaçtı, kermesi ziyaret ederek alışveriş yaptı.

        Ev yapımı ürünlerin satıldığı kermesten elde edilecek gelirin Gazze halkı yararına kullanılacağı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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