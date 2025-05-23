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        Çorum'da "Şehitlere Saygı ve Vefa Yürüyüşü" yapıldı

        Çorum'da, 60 metrelik Türk bayrağı açan üniversite öğrencileri, "Şehitlere Vefa ve Saygı Yürüyüşü" yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 16:02 Güncelleme: 23.05.2025 - 16:31
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        Çorum'da "Şehitlere Saygı ve Vefa Yürüyüşü" yapıldı
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        Çorum'da, 60 metrelik Türk bayrağı açan üniversite öğrencileri, "Şehitlere Vefa ve Saygı Yürüyüşü" yaptı.

        Hitit Üniversitesi Rektörlüğünce, Gençlik Haftası dolayısıyla düzenlenen yürüyüş kapsamında öğrenciler, Kuzey Kampüs'te toplandı.

        Burada 60 metrelik Türk bayrağı açan öğrenciler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", Sonsuz minnet sonsuz saygı" ve "Vatan sana canım feda" sloganları atarak Çorum Şehitliği'ne yürüdü.

        Öğrenciler, şehitlikte saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı okudu.

        Kur'an-ı Kerim'in okunduğu ve duaların edildiği programda, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve öğrenciler, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

        Öztürk, törende yaptığı konuşmada, Gençlik Haftası'nda anlamlı bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, yürüyüşe katılan öğrencilere teşekkür etti.

        Öğrencilere, kendilerini şehitlere layık gençler olarak yetiştirmelerini tavsiye eden Öztürk, "Şehitlerimize yapacağınız duaların ötesinde, bu millete vereceğiniz hizmetleri dört gözle bekliyoruz. Sizlerle gurur duyacağımız günlerin yaklaştığını biliyoruz." dedi.

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