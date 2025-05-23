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        Çorum'da motosikletiyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü hastanede öldü

        Çorum'un Laçin ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 18:19 Güncelleme: 23.05.2025 - 18:25
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        Çorum'da motosikletiyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü hastanede öldü
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        Çorum'un Laçin ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kenan Hatiboglu (61), 19 ADJ 895 plakalı motosikletiyle Çorum-Osmancık kara yolunda seyir halindeyken Laçin ilçesi yakınlarında rahatsızlandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, kaldırıldığı Laçin Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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