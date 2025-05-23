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        Sungurlu'nun içme suyu hattındaki hasarı giderildi

        Çorum'un Sungurlu ilçesindeki ana içme suyu hattındaki hasar giderilerek su kaçağının önüne geçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 18:53 Güncelleme: 23.05.2025 - 19:04
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        Sungurlu'nun içme suyu hattındaki hasarı giderildi
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        Çorum'un Sungurlu ilçesindeki ana içme suyu hattındaki hasar giderilerek su kaçağının önüne geçildi.

        Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, İncesu köyü yakınlarında yapılan çalışmayı inceledi.

        Dere, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 yıllık arızayı giderdiklerini söyledi.

        Hasarın ciddi su kaybına neden olduğunu belirten Dere, "15 yıldır devam eden sorun, arkadaşlarımızın 3-4 saatlik çalışmasıyla giderildi." dedi.

        Belediye Başkan Yardımcısı Muhammed Şirin ise 500 milimetre ebadındaki ana ishale boru hattındaki problemin, ekiplerin hummalı çalışmasıyla giderildiğini, ilçede su kesintisi yaşanmadığını kaydetti.

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