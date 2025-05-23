Sungurlu'nun içme suyu hattındaki hasarı giderildi

Hasarın ciddi su kaybına neden olduğunu belirten Dere, "15 yıldır devam eden sorun, arkadaşlarımızın 3-4 saatlik çalışmasıyla giderildi." dedi.

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