Çorum'da su kuyusuna düşen yavru köpekler öldü
Çorum'da su kuyusuna düşen 7 yavru köpek boğularak öldü.
Çorum'da su kuyusuna düşen 7 yavru köpek boğularak öldü.
Kunduzhan Mahallesi Çiriş 3. Sokak'taki evin bahçesinde bakılan 12 köpek yavrusundan 7'si, çürüyen tahtaların kırılması sonucu su kuyusuna düştü.
Ev sahiplerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yavru köpekleri kurtarmak için bahçeye giren itfaiye ekipleri hayvanların boğularak öldüğünü tespit etti.
Diğer yavru köpekler ev sahiplerince güvenli bir alana taşındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.