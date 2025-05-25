Ambulans helikopter 16 yaşındaki çocuk için havalandı
Çorum'da yoğun bakımda tedavi altına alınan 16 yaşındaki kanser hastası çocuk, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.
Çorum'da yoğun bakımda tedavi altına alınan 16 yaşındaki kanser hastası çocuk, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.
Ailesi ile birlikte Rize'den Antalya'ya giden kanser hastası Tuana Asena Uysal, Çorum'da fenalaştı.
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Uysal'ın, Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edilmesi için helikopter istendi.
Stadyum otoparkına iniş yapan ambulans helikopter, Uysal'ı alarak Ankara'ya havalandı.
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