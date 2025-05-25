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        Ambulans helikopter 16 yaşındaki çocuk için havalandı

        Çorum'da yoğun bakımda tedavi altına alınan 16 yaşındaki kanser hastası çocuk, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 21:10 Güncelleme: 25.05.2025 - 21:24
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        Ambulans helikopter 16 yaşındaki çocuk için havalandı
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        Çorum'da yoğun bakımda tedavi altına alınan 16 yaşındaki kanser hastası çocuk, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

        Ailesi ile birlikte Rize'den Antalya'ya giden kanser hastası Tuana Asena Uysal, Çorum'da fenalaştı.

        Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Uysal'ın, Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edilmesi için helikopter istendi.

        Stadyum otoparkına iniş yapan ambulans helikopter, Uysal'ı alarak Ankara'ya havalandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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