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        Çorum'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Çorum'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 09:59 Güncelleme: 01.06.2025 - 09:59
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        Çorum'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Çorum'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Zihni Y. (69) idaresindeki 19 ACD 359 plakalı otomobil, Çorum-Osmancık kara yolu Çatak yol ayrımında kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile Yasemin Y. (64) ve Fendiye N. (69), sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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