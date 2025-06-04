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        Çorum FK'li futbolcu Tunahan Ergül, Bursaspor'a transfer oldu

        Trendyol. 1. Lig ekiplerinden Çorum FK futbolcusu Tunahan Ergül, Nesine 2. Lig'e yükselen Bursaspor'a transfer oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 16:12 Güncelleme: 04.06.2025 - 16:12
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        Çorum FK'li futbolcu Tunahan Ergül, Bursaspor'a transfer oldu
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        Trendyol. 1. Lig ekiplerinden Çorum FK futbolcusu Tunahan Ergül, Nesine 2. Lig'e yükselen Bursaspor'a transfer oldu.

        Çorum FK'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcumuz Tunahan Ergül'ün transferi konusunda Bursaspor ile anlaşmaya varılmıştır. Tunahan Ergül'e bugüne kadar kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Kırmızı-siyahlı forma ile bu sezon ligde 26 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 3 kez ağları havalandırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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