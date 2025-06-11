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        GÜNCELLEME - Çorum'da devrilen minibüsteki 17 kişi yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde, düğünden dönenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 07:29 Güncelleme: 11.06.2025 - 07:29
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        GÜNCELLEME - Çorum'da devrilen minibüsteki 17 kişi yaralandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde, düğünden dönenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.

        Çorum-Yozgat kara yolunda A.İ. idaresindeki 55 AR 265 plakalı minibüs, Koçhisar Barajı mevkisinde yol kenarına devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile minibüste yolcu olarak bulunan Sedat Resulcan D, Aziz D, Mustafa D, Recep D, Şakir D, Yakup D, Seyit Ahmet İ, Erdal D, Kemal D, Kezban D, Osman D, Samet D, Gülhatun D, Mahir D, Hüseyin D. ve Osman D. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Minibüste bulunanların düğün için gittikleri Adana'dan Samsun'a dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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