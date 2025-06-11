GÜNCELLEME - Çorum'da devrilen minibüsteki 17 kişi yaralandı

Minibüste bulunanların düğün için gittikleri Adana'dan Samsun'a dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada sürücü ile minibüste yolcu olarak bulunan Sedat Resulcan D, Aziz D, Mustafa D, Recep D, Şakir D, Yakup D, Seyit Ahmet İ, Erdal D, Kemal D, Kezban D, Osman D, Samet D, Gülhatun D, Mahir D, Hüseyin D. ve Osman D. yaralandı.

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