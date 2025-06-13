Çorum'da jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü mehterle kutlandı

Çorum'da jandarma teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde jandarma ekipleri mehter takımı eşliğinde yürüyüş yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde toplanan jandarma ekipleri, Çorum Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde Gazi Caddesi'nden Kadeş Barış Meydanı'na yürüdü.

İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya ve jandarma personeli, yürüyüşe ellerinde Türk bayrakları taşıyarak katıldı.

Caddedeki vatandaşlar da yürüyüşe alkışlarıyla, sürücüler ise korna çalarak eşlik etti.

Yürüyüşün ardından Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen törende halk oyunları gösterileri ve müzik dinletisi sunuldu.

Çorum Valisi Ali Çalgan, burada yaptığı konuşmada, jandarma teşkilatının, suç işlenmesinin önlenmesi ve faillerin yakalanması görevleri başta olmak üzere 186 yıldır halka şanla, şerefle hizmet ettiğini söyledi.

Türkiye coğrafyasının yüzde 93'ünde emniyet ve asayiş hizmetlerinin jandarma tarafından yürütüldüğüne dikkati çeken Çalgan, "Toplum ihtiyaç duyduğunda fedakarca çalışarak jandarmamız üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. Terörle mücadeleden Kıbrıs Barış Harekatı'na, depremden sel felaketine, orman yangınlarına ne zaman jandarmaya ihtiyaç duyulmuşsa, jandarmamız kendisine verilen görevi yüzünün akıyla yapmıştır." dedi.