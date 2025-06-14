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        Hititlerin binlerce yıllık antik kentlerinde jandarma timleri görev alıyor

        KEMAL CEYLAN - Türkiye'nin arkeoloji açısından önemli merkezlerinden Çorum'da tarihi Hitit kentleri arasında bulunan Hattuşa, Alacahöyük ve Şapinuva'da jandarma timleri görev yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 11:14 Güncelleme: 14.06.2025 - 11:29
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        Hititlerin binlerce yıllık antik kentlerinde jandarma timleri görev alıyor
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        KEMAL CEYLAN - Türkiye'nin arkeoloji açısından önemli merkezlerinden Çorum'da tarihi Hitit kentleri arasında bulunan Hattuşa, Alacahöyük ve Şapinuva'da jandarma timleri görev yapıyor.

        "Anadolu'da kurulan ilk uygarlık" olma özelliğine sahip Hitit medeniyetine 450 yıl başkentlik yapan Hattuşa, en büyük metropol kenti olan Alacahöyük ve Anadolu'daki ilk idari ile askeri merkezi ünvanına sahip Şapinuva'dan bugüne uzanan kalıntılar, Çorum sınırları içerisinde bulunuyor.

        Çorum'un 80 kilometre güneybatısında yer alan Boğazkale'de etrafı 7 kilometre surla çevrili 2 kilometrekare yerleşim alanına sahip Hattuşa Antik Kenti ve Yazılıkaya Tapınağı, Anadolu'nun binlerce yıllık geçmişine ışık tutuyor.

        Kent merkezine 53 kilometre mesafedeki Alacahöyük Ören Yeri ise geç kalkolitik çağdan itibaren Hatti, Hitit, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerini kapsayan yaklaşık 7 bin yıllık geçmişiyle Anadolu'nun en önemli arkeolojik merkezleri arasında gösteriliyor.

        UNESCO Dünya Kültür Mirası ve Dünya Belleği listelerinde yer alan antik kentlerin güvenliği, jandarma timlerince sağlanıyor.

        İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen rutin devriye faaliyetlerinin yanı sıra motosikletli asayiş timleri de bölgede sık sık denetim yaparak binlerce yıllık geçmişe, tarihi kentlere sahip çıkıyor.

        Şüpheli davranışlara karşı tetikte bekleyen ekipler izinsiz kazı, tarihi eser kaçakçılığı gibi konularda da ören yerlerinin çevresinde denetimlerini sürdürüyor.

        - "Jandarma ekiplerimiz çevrede özveriyle tedbir alıyor"

        Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel, AA muhabirine, Çorum'un Hattuşa başta olmak üzere Alacahöyük, Şapinuva gibi önemli antik kentlere ev sahipliği yaptığını söyledi.

        Binlerce yıllık tarihe ışık tutan antik kentlerin korunmasının önemine dikkati çeken Özel, "Jandarma ekiplerimiz çevrede özveriyle tedbir alıyor, görev yapıyor. Polis ekiplerimiz de bölgede görev yapıyor. Şahsım ve Boğazkale halkı olarak jandarmamıza çok teşekkür ediyoruz. Büyük özveriyle ilçemizdeki turizm alanlarını koruyorlar. Hattuşa Antik Kenti'miz güvenli şekilde gezilebilir. Çünkü jandarma ekiplerimiz burada 7 gün 24 saat devre görevlerini yürütüyor. Sürekli kontrol yapılıyor ve özveriyle çalışıyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Hattiler döneminde inşa edilen Hattuşa'da Hitit, Frig, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait izlerin bulunduğunun altını çizen Özel, bölgede 1906 yılında başlayan arkeolojik kazıların 119 yıldır devam ettiğini anlattı.

        Bölgede bulunan arkeolojik eserlerin Anadolu'nun binlerce yıllık geçmişine ışık tuttuğuna işaret eden Özel, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyet kurulduktan sonra Türkiye'de UNESCO listesine giren ilk 3 yerden biri Hattuşa'dır. Hattuşa, en ihtişamlı döneminde Hititlere başkentlik yapmış önemli bir şehir. Buradan çıkan binlerce eser var. Bu eserlerin en önemlilerinden biri, dünyadaki bilinen ilk yazılı barış antlaşması olarak kabul edilen, Hititlilerle Mısırlılar arasında imzalanan Kadeş Barış Antlaşması'dır. Bunun orijinali İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde ve Birleşmiş Milletlerin Amerika'daki binasında sergilenmektedir."

        Özel, jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümünü de kutladı.

        Hattuşa'yı gezmek için İstanbul'dan gelen Orkun Asan, gezi sırasında karşılaştığı jandarma ekiplerinden bölgede görülmesi gereken noktalar hakkında bilgi aldığını belirtti.

        Antik kentte jandarma ekiplerini görünce güvende hissettiğini dile getiren Asan, jandarmanın varlığının tarihi mirasın korunması açısından önemli olduğunu vurguladı.

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