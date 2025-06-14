Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi'nde "Delice-Çorum" etabının temeli atıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırıkkale-Çorum-Merzifon-Samsun güzergahında inşa edilecek demir yolu projesi kapsamında hayata geçirilecek 120 kilometrelik "Delice-Çorum" etabı için, "Bu hat sadece bir demir yolu değil, Anadolu'nun kardeşlik türküsünün, birliğin, refahın ve bereketin yolu olacaktır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki bu proje Kırıkkale, Çorum, Amasya, Samsun'un potansiyelini zirveye taşıyacak, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmamızı hızlandıracaktır." dedi.

Uraloğlu, Çorum-Ankara kara yolu Koparan mevkisinde kurulan demir yolu şantiyesinde düzenlenen temel atma töreninde yaptığı konuşmada, yalnızca bir demir yolu hattının temelinin atılmadığını, aynı zamanda medeniyetlerin kucaklaştığı, ticaretin hızlandığı geleceğin kapılarının aralandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002'den bu yana demir yollarını bir devlet politikası olarak ele aldıklarını belirten Uraloğlu, son 23 yılda yaklaşık 64 milyar dolarlık yatırım yaparak toplam demir yolu uzunluğunu 11 bin kilometreden 13 bin 919 kilometreye yükselttiklerini kaydetti.

Marmaray ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolları Hattı gibi projelerle Türkiye'yi Asya'dan Avrupa'ya uzanan Demir İpek Yolu’nun merkezi haline getirdiklerini anlatan Uraloğlu, Kırıkkale-Çorum arasında inşa edilecek hızlı tren hattı ile demir yolu vizyonuna yeni bir halka ekleyeceklerini vurguladı. Bu projenin Ankara'dan Türkiye'nin kuzeyine yapılan ilk demir yolu projesi olduğuna işaret eden Uraloğlu, hattın tamamlanmasının ardından ailelerin, birbirine daha güvenli, hızlı ve konforlu şekilde kavuşmasının sağlanacağını ifade etti. Bakan Uraloğlu, 405 kilometrelik Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi kapsamında Kırıkkale'nin Delice ilçesine kadar 121,7 kilometrelik hızlı tren hattı yapıldığını hatırlatarak, şöyle devam etti: "Devamına Delice'den başlayarak Çorum, Merzifon'u da geçip Samsun'a ulaşacak 293 kilometrelik yeni hızlı tren hattının 120 kilometrelik Delice-Çorum kesimini hayata geçiriyoruz. 200 kilometre hıza uygun şekilde planlanan hattımız tamamlandığında Ankara-Kırıkkale-Çorum arasında kesintisiz hızlı tren bağlantısı sağlanacak ve Çorum-Ankara arası 1 saat 15 dakika olacak. Hattın devamındaki 173 kilometrelik Çorum-Merzifon-Samsun kesimlerinin de tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arası seyahat süresi 2,5 saat olacak. Yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınarak Karadeniz'in dalgalarını Akdeniz'in limanlarına ulaştıracak. Samsun Limanı ile Mersin Limanı'nı birleştiren bu demir yolu koridoru, İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerindeki yük trafiğini hafifletecek, Türkiye'yi küresel ticarette lojistik süper güç haline getirecek."

Yeni demir yolu hattının 5 istasyon, 8 tünel, 3 aç-kapa tünel, 26 köprü ve viyadük, 16 üst geçit ve 208 menfez gibi sanat yapılarıyla mühendislik şaheseri olacağına dikkati çeken Uraloğlu, hattın 2029 sonunda tamamlanmasını planladıklarını bildirdi. Yeni hattın devamı olarak 509 kilometre uzunluğundaki Samsun-Sarp Demiryolu Projesi'nin de gündemlerinde olduğunu aktaran Uraloğlu, "Bu ağ kapsamında Artvin'den itibaren Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Amasya ve Çorum illerimiz Ankara merkezli ulusal hızlı demir yolu ağımıza dahil olacak. Hattın Mersin'e kadar tamamlanmasıyla yaklaşık 8 milyon vatandaşımız daha doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacak. İnşallah 2053 yılında ülkemizin dört bir yanını hızlı tren hatlarıyla birleştirerek 48 saatte tüm Türkiye’yi gezeceğiz." diye konuştu. Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Halkalı-Kapıkule, Karaman-Ulukışla, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep ve Yerköy-Kayseri hızlı tren hatları gibi çok önemli demir yolu projelerinin yapımına devam ettiklerini anlatan Uraloğlu, bu çalışmalarla mevcut demir yolu ağını 2028'e kadar 17 bin 500 kilometreye, 2053'te de 28 bin 500 kilometreye yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

Uraloğlu, demir yolu yatırımlarının Türkiye'nin kalkınmasına hizmet edeceğine işaret ederek, şunları kaydetti: "Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı bir ulaşım projesinden öte bir kalkınma ateşidir. Türkiye'nin ihracat hedeflerine güç katacak, gençlerimizin ufkunu genişletecek, sanayici ve esnafımızın yüzünü güldürecektir. Bu hat sadece bir demir yolu değil, Anadolu'nun kardeşlik türküsünün, birliğin, refahın ve bereketin yolu olacaktır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki bu proje Kırıkkale, Çorum, Amasya, Samsun'un potansiyelini zirveye taşıyacak, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmamızı hızlandıracaktır." Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Genel Müdürü Veysi Kurt da güzergahta organize sanayi bölgeleri için 2 yük terminali, 3 yolcu istasyonu ile 334 sanat yapısı olacağını bildirdi. Güvenli ve konforlu taşımacılık için Avrupa Tren Kontrol Sistemi ve Avrupa Demiryolu Trafik Yönetim Sistemi gibi son derece teknolojik sinyalizasyon sistemlerini kullanacaklarını dile getiren Kurt, çevreci ve enerji verimliliği yüksek elektrik sistemlerini de kullanacaklarını anlattı.