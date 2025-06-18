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        Çorum'da çıkan samanlık yangını söndürüldü

        Çorum'un İskilip ilçesinde samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 09:19 Güncelleme: 18.06.2025 - 09:19
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        Çorum'da çıkan samanlık yangını söndürüldü
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        Çorum'un İskilip ilçesinde samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.

        Harun köyünde Bayram Tuna'ya ait evin samanlık bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine köye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İskilip Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında samanlık kullanılamaz hale geldi.

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