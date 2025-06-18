Çorum'da çıkan samanlık yangını söndürüldü
Çorum'un İskilip ilçesinde samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.
Çorum'un İskilip ilçesinde samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.
Harun köyünde Bayram Tuna'ya ait evin samanlık bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine köye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İskilip Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında samanlık kullanılamaz hale geldi.
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