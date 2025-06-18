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        MEB'in musiki yarışmasında Çorum Şehit Erol Olçok Anadolu İHL birinci oldu

        Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce musiki programı uygulayan Anadolu imam hatip liseleri arasında düzenlenen "Genç Sesler Medeniyet Ezgileri" musiki yarışmasında, Çorum Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Türkiye birinciliğini kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 09:35 Güncelleme: 18.06.2025 - 09:35
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        MEB'in musiki yarışmasında Çorum Şehit Erol Olçok Anadolu İHL birinci oldu
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        Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce musiki programı uygulayan Anadolu imam hatip liseleri arasında düzenlenen "Genç Sesler Medeniyet Ezgileri" musiki yarışmasında, Çorum Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Türkiye birinciliğini kazandı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapılan yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından 220 öğrenci ve öğretmen katıldı.

        Yarışmada birinci olan Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi korosu, ödülünü Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ile Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen'den aldı.

        Anadolu imam hatip liselerinde 2014 yılından itibaren musiki programı uygulandığı belirtilen açıklamada, "Bu program sayesinde öğrenciler; dini musiki, Türk halk musikisi ve Türk sanat musikisi alanlarında eğitim alma fırsatı buluyor, en az bir enstrüman çalmayı öğrenerek bireysel ve koro performanslarıyla sahne deneyimi kazanıyorlar. Yarışmada Çorum'u temsil eden okul korosu, seslendirdikleri seçkin eserlerle izleyicilere adeta bir kültür ve ruh ziyafeti sundu. Sahne performanslarıyla jüriden tam not alan koro, Türkiye birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı." ifadelerine yer verildi.

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