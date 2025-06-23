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        Minikler Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Çorumlu sporculardan 3 altın madalya

        Çorum Belediyesi Spor Kulübü güreşçileri, Minikler Güreş Türkiye Şampiyonasında 3 altın madalya elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 15:11 Güncelleme: 23.06.2025 - 15:11
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        Minikler Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Çorumlu sporculardan 3 altın madalya
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        Çorum Belediyesi Spor Kulübü güreşçileri, Minikler Güreş Türkiye Şampiyonasında 3 altın madalya elde etti.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas'ta düzenlenen Minikler Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Çorum Belediyesi Spor Kulübü Güreş Takımı, hem bireysel hem de takım halinde önemli başarılar elde etti.

        Şampiyonada grekoromen stil 12 yaş 57 kiloda Alperen Demirkol, 13 yaş 57 kiloda Furkan Berk Yılmaz, serbest stil 12 yaş 48 kiloda ise Berkay Gözübüyük Türkiye Şampiyonu oldu.

        Kulüp sporcuları grekoromen stilde 3 Türkiye üçüncülüğü ve 1 Türkiye beşinciliği, serbest stilde ise üç Türkiye üçüncülüğü ve 1 Türkiye beşinciliği kazanarak takım halinde Türkiye dördüncüsü oldu.

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, "Bu büyük başarıyla Çorum'umuzu gururlandıran tüm evlatlarımızın alınlarından öpüyorum." ifadelerini kullandı.

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