Çorum Valisi Çalgan'dan hacdan dönen Sungurlu Belediye Başkanı Dere'ye ziyaret
Çorum Valisi Ali Çalgan, hac ibadetini tamamladıktan sonra ilçeye dönen Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere'yi ziyaret etti.
Çorum Valisi Ali Çalgan, hac ibadetini tamamladıktan sonra ilçeye dönen Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere'yi ziyaret etti.
Dere, Vali Çalgan'ı Sungurlu Belediyesi girişinde karşıladı.
Çalgan, ziyarette Dere'den belediye hizmetleri ve ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ziyarete Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal da katıldı.
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