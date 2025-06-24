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        Çorum Valisi Çalgan'dan hacdan dönen Sungurlu Belediye Başkanı Dere'ye ziyaret

        Çorum Valisi Ali Çalgan, hac ibadetini tamamladıktan sonra ilçeye dönen Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere'yi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 21:41 Güncelleme: 24.06.2025 - 21:41
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        Çorum Valisi Çalgan'dan hacdan dönen Sungurlu Belediye Başkanı Dere'ye ziyaret
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        Çorum Valisi Ali Çalgan, hac ibadetini tamamladıktan sonra ilçeye dönen Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere'yi ziyaret etti.

        Dere, Vali Çalgan'ı Sungurlu Belediyesi girişinde karşıladı.

        Çalgan, ziyarette Dere'den belediye hizmetleri ve ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Ziyarete Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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