Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Hitit Üniversitesi'nde geliştirilen "yara örtüsü"nün endüstriye kazandırılması hedefleniyor

        KEMAL CEYLAN - Hitit Üniversitesi'nde geliştirilen ve Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen yara örtüsünün gelecekte ticari bir ürün olarak endüstriye kazandırılması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 11:48 Güncelleme: 21.01.2026 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hitit Üniversitesi'nde geliştirilen "yara örtüsü"nün endüstriye kazandırılması hedefleniyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KEMAL CEYLAN - Hitit Üniversitesi'nde geliştirilen ve Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen yara örtüsünün gelecekte ticari bir ürün olarak endüstriye kazandırılması hedefleniyor.

        Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Gökmeşe, insan vücudunda çeşitli nedenlerle meydana gelen yaralanmaların tedavisinde kullanılmak üzere yara örtüsü geliştirmek amacıyla yaklaşık 4 yıl önce çalışma başlattı.

        Uzun süren laboratuvar çalışmalarının ardından altın otu bitkisinin özünü kullanarak yara örtüsü geliştiren Gökmeşe, test aşamasının da tamamlanmasıyla patent ve marka tescil süreci için uğraştı.

        Gökmeşe, Türk Patent ve Marka Kurumundan patentini aldığı yara örtüsünün ticari bir ürüne dönüşmesini hedefliyor.


        Prof. Dr. Ebru Gökmeşe, AA muhabirine, Türkiye'de yara örtüsü üretiminin bulunmadığını, ürünlerin yurt dışından ithal edildiğini söyledi.

        İnsanların tarih boyu yaralarını iyileştirmek için otları kullandığını belirten Gökmeşe, "Günümüzde hala yeni nesil yara örtüsü çalışmalarında literatür ve patent çalışmalarında bitkilerin kullanıldığını görüyoruz. Biz de ihtisas projemiz kapsamında içerisinde altın otu bitkisinin özütü ve gümüş katkısıyla, antimikrobiyal özelliğiyle öne çıkan yeni nesil bir biyomedikal yara örtü malzemesi geliştirdik. Bu malzemenin karakterizasyon testleri yapıldı. Malzemenin nano boyutta olup olmadığı, gözeneklilik, ısı dayanımı ve antimikrobiyal aktivitesinin testleri yapıldı. İçinde kullandığımız altın otu bitkisi, malzemeyi öne çıkarıyor." dedi.

        - Benzerleri Türkiye'ye yurt dışından geliyor

        Projenin geliştirme ve patent sürecinin 4 yıl sürdüğünü vurgulayan Gökmeşe, "Geliştirdiğimiz ürünün içeriği tamamen orijinal. Literatürde ve patentte bunun bir benzeri yok. Farklı bitki özütünü kullanarak çalışma yapanlar olmuştur ancak aynı polimer malzemelerle, aynı bitki ve aynı oranda katkılarla herhangi bir eş deney mevcut değil. Geliştirdiğimiz ürünün benzeri ülkemizde üretilmemektedir. Proje kapsamında yerli, biyomedikal bir ürün geliştirip pilot ölçekte AR-GE çalışmasını tamamladık." diye konuştu.

        Gökmeşe, bu tür yara örtü malzemelerinin yurt dışından geldiğini dile getirerek, "Daha çok gümüş katkılı yara örtüsü türleri yurt dışından ülkemize gelerek çeşitli medikal firmalarla alıcılara ulaşmakta. Sağlık sektöründe kullanılmak üzere tasarladığımız yara örtü malzemesi, insanın olduğu her yerde kullanılabilir. Çünkü taşıması kolay, hafif ve gözenekli bir malzeme. Herkes için kolay taşınabilir bir üründür." bilgisini paylaştı.


        Hitit Üniversitesinin "Makine ve İmalat Teknolojileri" alanında ihtisaslaşan bir üniversite olduğuna dikkati çeken Gökmeşe, yara örtüsü için AR-GE çalışmalarını tamamladıklarını, ürün geliştirme sürecinin bir şirket tarafından üstlenilerek endüstriye yeni bir yerli ürün kazandırılabileceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Kalaşnikoflu infaz kameraya yansıdı! 37 mermi bulundu!
        Kalaşnikoflu infaz kameraya yansıdı! 37 mermi bulundu!
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Altında rekor sürüyor
        Altında rekor sürüyor
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Annesini, babasını ve ağabeyini öldürdü... Kritik delil ortaya çıktı!
        Annesini, babasını ve ağabeyini öldürdü... Kritik delil ortaya çıktı!
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!

        Benzer Haberler

        Çorum'da binanın çatısında mahsur kalan kediyi itfaiye ekibi kurtardı
        Çorum'da binanın çatısında mahsur kalan kediyi itfaiye ekibi kurtardı
        Çorum FK, Sarıyerspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Çorum FK, Sarıyerspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Çorum Belediyesi personel alımı noter kurası tamamlandı
        Çorum Belediyesi personel alımı noter kurası tamamlandı
        Çorum'da "Eğitim Birimi" süreci başladı
        Çorum'da "Eğitim Birimi" süreci başladı
        Çorum'da iki otomobil çarpıştı; 4 yaralı
        Çorum'da iki otomobil çarpıştı; 4 yaralı
        Çorum'da çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Çorum'da çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı