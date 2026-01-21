Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'da 10 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde 10 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Giriş: 21.01.2026 - 12:32 Güncelleme: 21.01.2026 - 12:35
        Çorum'da 10 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
        Çorum'un Sungurlu ilçesinde 10 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Valiliğin açıklamasına göre, Çayyaka köyünde evlerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığınca çalışma başlatıldı.

        Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Yörüklü Jandarma Karakol Komutanlığınca yürütülen çalışmada, kış aylarında kent merkezinde yaşayan kişilere ait 10 evden hırsızlık yapan 2 şüpheli tespit edildi.

        Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

        Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Öte yandan zanlıların evlerden 33 gram altın, 3 çeyrek altın, 5 tabanca, 8 av tüfeği, çok sayıda mermi ile ev eşyası çaldıkları öğrenildi.



