Çorum'da havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu kurtarıldı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir binanın havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir binanın havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Fevzipaşa Mahallesi Pazar Caddesi’nde bulunan beş katlı binanın havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine adrese Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Halat yardımıyla havalandırma boşluğuna inen itfaiyeci, kedi yavrusunu bulunduğu yerden çıkarttı.
Kedi, daha sonra serbest bırakıldı.
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