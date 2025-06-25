Kore Gazisi Hüseyin Emiroğlu son yolculuğuna törenle uğurlandı
Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Alacahöyük köyünde 99 yaşında vefat eden Kore Gazisi Hüseyin Emiroğlu'nun cenazesi toprağa verildi.
Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Alacahöyük köyünde 99 yaşında vefat eden Kore Gazisi Hüseyin Emiroğlu'nun cenazesi toprağa verildi.
Bir süredir Alaca Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Emiroğlu, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.
Emiroğlu'nun cenazesi, Alaca Devlet Hastanesi morgundan alınarak askeri törenle Alacahöyük Camisi'ne getirildi.
Burada kılınan cenaze namazının ardından Emiroğlu'nun cenazesi, Alacahöyük köyündeki aile kabristanına defnedildi.
Cenaze törenine Emiroğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çorum Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Uğur Gürsoy ile vatandaşlar katıldı.
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